Установлена связь между сидячим образом жизни и риском развития миомы матки

Как сообщает научное издание British Medical Journal, регулярное сидение в течение шести часов и более значительно повышает степень риска развития миомы матки.

В ходе исследования, проведенного представителями китайской медицинской школы Куньмин, 6623 женщины, возраст которых колеблется в диапазоне от 30 до 55 лет, были разделены на четыре группы. Представительницы первой группы обычно сидели не более двух часов в день, в то время как входящие во вторую и третью – от двух до четырех и от четырех до шести часов соответственно. Находившиеся в сидячем положении более шести часов в день были отнесены к четвертой группе.

В итоге выяснилось, что у женщин, сидевших более шести часов в день, риск развития миомы матки по сравнению с теми, у кого данный показатель не превышал двухчасовую отметку, был выше почти в два раза.