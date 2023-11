У бактерий обнаружена память поколений

Как сообщает научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences, некоторые микроорганизмы могут обладать не только коллективным разумом, но и памятью, причем «воспоминания» могут передаваться по наследству.

Группа американских ученых, представляющих Техасский университет в Остине и Университет Делавэра, установила, что бактерии, организованные в биопленки, способны не только хранить информацию в течение достаточно длительного времени, но и передавать данные об окружающей среде из поколения в поколение.

Исследования были проведены на основе колонии кишечной палочки Escherichia coli, учитывая то обстоятельство, что эти бактерии относятся к категории наиболее изученных форм жизни на Земле.