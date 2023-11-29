 

У бактерий обнаружена память поколений

29.11.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences, некоторые микроорганизмы могут обладать не только коллективным разумом, но и памятью, причем «воспоминания» могут передаваться по наследству.

Группа американских ученых, представляющих Техасский университет в Остине и Университет Делавэра, установила, что бактерии, организованные в биопленки, способны не только хранить информацию в течение достаточно длительного времени, но и передавать данные об окружающей среде из поколения в поколение.

Исследования были проведены на основе колонии кишечной палочки Escherichia coli, учитывая то обстоятельство, что эти бактерии относятся к категории наиболее изученных форм жизни на Земле.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Разработчики самого большого в мире дирижабля приступили к летным испытаниям

29.11 / Мошенники научились опустошать банковские счета россиян через телефон

29.11 / Регулирует выработку кожного сала и борется с зудом головы: преимущества домашнего сухого шампуня с кукурузным крахмалом

29.11 / Мнение: Доренко о Путине

29.11 / Мнение: О вражде и дружбе народов… Анекдот или Кафка?

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / «Яндекс» начал прием предзаказов на «Станции Дуо Макс»

29.11 / Снизить риски развития диабета второго типа можно при помощи быстрой ходьбы

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пирамидки Суровикина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика