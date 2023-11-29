Хакеры Daixin Team парализовали водоснабжение в Техасе

Хакерская атака на Муниципальный водный округ Северного Техаса (NTMWD) 28 ноября 2023 года оставила без доступа к городским средствам водоснабжения около двух миллионов жителей нескольких населенных пунктов, пишет издание The Record from Recorded Future News (TRfRFN).

NTMWD, обслуживающий 13 городов, включая Плано и Фриско, и насчитывающий более 850 сотрудников, занимается водоснабжением, очисткой сточных вод и утилизацией твердых отходов. Длительность перерыва в водоснабжении не уточняется.

Управляющим госпредприятием удалось восстановить работу систем. NTMWD также подтвердил, что инцидент не повлиял на производственные процессы.

По официальным данным, хакерская атака затронула корпоративную сеть и системы связи. Однако хакеры из группировки Daixin Team утверждают, что они взломали NTMWD и похитили более 33 тысяч файлов с информацией о клиентах компании.