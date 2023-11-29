СПЧ рекомендовал использовать представителей творческой интеллигенции на лесозаготовительных работах

Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам взаимодействия с представителями творческой интеллигенции на очередном заседании обсудила механизмы привлечения иностранных агентов к общественно полезным работам.

Модератор дискуссии, представитель ФСИН Алексей Копаев представил на рассмотрение членов СПЧ доклад «О советских методах перевоспитания неблагонадёжных лиц» и рассказал о личном опыте вовлечения иноагентов из сферы искусства к общественным работам на примере заведений пенитенциарной системы.

– Эти так называемые представители творческой элитки ничего не умеют – двор метут плохо, шьют на машинке плохо. В общем, люди без профессии, в то же время их содержание обходится государству в копеечку. Хоть в тюрьму их не сади, – заметил он.

Заключительное слово в дискуссии взял глава СПЧ Валерий Фадеев.

– Ко мне недавно на днях обращались ведущие лесозаготовители страны. Рабочих рук катастрофически не хватает – кто-то уехал в свои республики, кто-то пошёл защищать Родину. А если мы имеем в лице креативных иноагентов третью категорию, то почему бы не отправить их на старый добрый лесоповал? – заключил правозащитник.

Инициатива была поддержана членами Совета единогласно. Сейчас правозащитники оформляют её в законопроект.

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