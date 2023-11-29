Мнение: Риски начинающего инвестора, проверка заёмщиков на нагрузку и проверка клиентов на психику

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему многие начинающие инвесторы проигрываются на бирже. Цитирую выводы из статьи (ссылка):



…В-четвёртых, это специальные биржевые инструменты для снижения риска — фьючерсы, опционы и тому подобное. С их помощью можно застраховаться, например, от изменения курса рубля и от резкого падения рынка акций.



Список далеко не полный, но для сегодняшней беседы вполне достаточный. Если мы посмотрим на типичную историю крупного проигрыша на бирже, мы обнаружим, что её герой поленился воспользоваться хотя бы одним из предложенных мной страховочных инструментов. Забил весь портфель двумя-тремя бумагами, не стал изучать правила торгов, взял под свои операции большой кредит. Неудивительно, что изменение погоды застало игрока врасплох, спалив его собственные деньги и навесив на него до кучи неподъёмные долги.



Психологические причины выбора рискованной стратегии понятны — во-первых, так можно заработать больше, а во-вторых, нормальному человеку не хочется ни во что вникать, ему хочется бухнуть пачку денег на красненькое и с замиранием сердца ждать выигрыша. Вместе с тем, на долгом периоде следует всё же «пристёгиваться», то есть снижать риски теми простыми способами, которые я выше обрисовал.



Если подходить к делу правильно, проблема Соликамского магниевого завода переходит из разряда критических в разряд текущих. Государство провернуло назад фарш приватизации по одной вашей бумаге из портфеля? Прискорбно, в этом году доходность будет на пару процентов ниже, чем могла бы быть. Ну-ка, что там у нас в этом месяце ещё можно прикупить из продающихся со скидкой бумаг?

2. Если вы уже и так сильно закредитованы, получить кредит в России станет сложнее (ссылка):



Банк России с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, некоторым россиянам уже с 2024 года занять у банка станет сложнее.

В ЦБ объяснили, что долги россиян быстрее всего растут перед банками, специализирующимися на предоставлении клиентам кредиток, причем в этом сегменте значительная часть кредитования (82 процента) осуществляется по картам, выданным еще до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ). В то же время доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов снизилась на фоне их запуска с 34 до 31 процента, но пока остается высокой.

Опыт подсказывает, что должники с перегрузом по кредитам мечтают не о том, чтобы их отдать, а о том… чтобы взять где-нибудь большой кредит под умеренный процент и закрыть с его помощью все остальные кредиты. Ещё раз напомню, что кредиты — это не лучший жизненный выбор, лучше обходиться без них. Да, да, знаю, «если вы бездомный, просто купите себе дом». Впрочем, вот маленькая хитрость для тех, кто считает кредиты злом, как и я. Купите себе немного акций какого-нибудь банка, и потребительские кредиты перестанут вас так сильно раздражать, так как вы окажетесь с другой стороны.

3. Некоторые депутаты считают, что бороться с мошенничеством можно путём проверки психического здоровья клиентов банков (ссылка):

Для борьбы с мошенническими действиями при оформлении кредитов перед подписанием договора банки могли бы проводить психологическое тестирование. С таким предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратилась председатель семейного комитета ГД Нина Останина, передает РИА Новости.

Депутат отметила, что самый распространенный вариант телефонного мошенничества — это убеждение клиента банка перевести средства на безопасный счет. В отдельный случаях злоумышленникам даже удается убедить жертву взять кредит в банке.

Проверку на психическое здоровье в конкретный момент Останина назвала способом защитить население от таких преступных алгоритмов. Если тест покажет, что проситель займа находится под внешним воздействием, то его могут отправить к уполномоченному банком психологу.

Вообще, идея хорошая — как блогер со стажем в 16 лет, я могу заявить со всей ответственностью, что у нас в России очень много недообследованных людей. Вопрос только в том, чтобы подойти к делу с практической стороны, со стороны специалистов по социальному хакингу.

Нужно исследовать методы, при помощи которых русскоязычные европейцы взламывают мозги абонентам и разработать специальные лечебные фразы, которые будут выводить потенциальную жертву из транса. Уверен, что технически задача решается — надо только привлечь к её решению квалифицированных специалистов.

Кстати, в уголовном жаргоне есть классификация воров и мошенников: допустим, так называемые лебежатники обирают пьяных, а кроты воруют в метро. Вопрос специалистам: как называются кабальеро, которые представляются нам по телефону генеральными следователями ЦБ?

И, да, чтобы сейчас не было нытья в духе «только в этой стране». Во-первых, кассационный суд недавно обязал операторов сотовой связи сбрасывать звонки от иностранцев, если они притворяются россиянами (ссылка). Это очень важная мера, так как поймать звонящего с территории России значительно легче, благо контроль над оборотом сим-карт в последнее время серьёзно ужесточился.

Во-вторых, проблема социального хакинга есть не только «в этой стране», но и в США, и в Китае. Что характерно, там занимаются подобным тоже иностранцы — по Америке работают индийцы, по Китаю — преступники из Мьянмы. Пожалуй, отличие от нашей ситуации только в том, что в Индии и в Мьянме звонильщиков ловят, а не поощряют, как в соседней с нами «независимой» стране.