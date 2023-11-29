Мнение: Чего боится Медведев?
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Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, сегодня выложил в своем Telegram-канале текст, который завершил такой строчкой: Sic transit gloria mundi
Это он типа продемонстрировал, что читает умные книги? Вот и процитировал Фому Кемпийского, немецкого философа-мистика XV века?
А мне почему-то другая цитата вспомнилась. Не менее известного и уважаемого автора.
Вот эта:
А вот текст, выложенный Медведевым:
отсюда
Это что же получается, если поверить «диагнозу», поставленному Путиным?
У Медведева настолько низкая самооценка, что он считает себя насекомым?
И в кошмарах минувшей ночью ему приснился тапок? Поэтому наутро он и написал про насекомых?
К слову, Владимир Путин не раз вспоминал эту поговорку про обзывалки.
Вот запись 2009 года (см. с 0:58).
К слову, Медведев тоже вроде бы в Ленинграде вырос? Но на разных улицах с Путиным?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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