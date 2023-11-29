 

Мнение: Чего боится Медведев?

29.11.2023, 19:05, Разное
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Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, сегодня выложил в своем Telegram-канале текст, который завершил такой строчкой:   Sic transit gloria mundi

Это он типа продемонстрировал, что читает умные книги? Вот и процитировал Фому Кемпийского, немецкого философа-мистика XV века?

А мне почему-то другая цитата вспомнилась. Не менее известного и уважаемого автора.

Вот эта:

А вот текст, выложенный Медведевым:


отсюда

Это что же получается, если поверить «диагнозу», поставленному  Путиным?

У Медведева настолько низкая самооценка, что он считает себя насекомым?

И в кошмарах минувшей ночью ему приснился тапок? Поэтому наутро он и написал про насекомых?

К слову, Владимир Путин не раз вспоминал эту поговорку про обзывалки.

Вот запись 2009 года (см. с 0:58).

К слову, Медведев тоже вроде бы в Ленинграде вырос? Но на разных улицах с Путиным?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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