Рупор кремлевской пропаганды: “Знаменосец”

Переведенный на русский язык иранский документальный фильм о создании культового БПЛА-камикадзе "Shahed-136" локализованная версия которого у нас в стране известна как "Герань".

Фильм рассказывает о развитии беспилотной промышленности Ирана (очень поучительно) и о том, как появился один из самых известных дронов-камикадзе современности.

"Знаменосец"

Аннотация:

Иранские дроны семейства "Шахед", более известные российской аудитории под локализованным названием "Герань", уже прочно закрепились в заголовках всех мировых СМИ в контексте СВО на Украине.

Уже который месяц "летающие мопеды" наводят ужас на украинское ПВО, в том числе благодаря постоянно появляющимся инновациям (например,черной краске и карбоновому покрытию).

Относительно дешевые, но эффективные дроны давно уже массово производятся на территории РФ, а Герань стала брендом, который российские специалисты постоянно совершенствуют. Но этот успех не появился из воздуха, у него есть долгая и интересная история становления, напрямую связанная с развитием всей отрасли беспилотной авиации Ирана.

Вместе с коллегами с канала @partisan2015 мы перевели на русский язык документальный фильм, где впервые показаны рассекреченные материалы, проливающие свет на различные аспекты производства, испытаний и применения беспилотников в Иране.

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