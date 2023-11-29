Скандалы: «Вся её жизнь настроена на нашу страну»

Гитарист Аллы Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в Россию

Алла Пугачева продолжает путешествовать по миру. Примадонна после начала палестино-израильского конфликта перебралась на Кипр. В тусовке болтают, что после Нового года Алла Борисовна вновь собирается на пару дней в Россию. Гитарист Пугачевой Александр Левшин считает: в том, что певица приезжает в Москву, нет ничего удивительного, ведь ее жизнь настроена на Россию.

– Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется, – говорит Левшин. – Она находится в полете. Алла – взрослый человек, сама решит. Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ.

– Зачем Алла приезжала в Россию?

– У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она – гражданин РФ, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы. Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали — «Позови меня с собой», например. Раньше мы там зависали по нескольку суток. Там и Филипп Киркоров записывался, и Шуфутинский, и Агутин… Алла на студии, как вы знаете, спела несколько песен на будущий цикл. Мне очень любопытно послушать, что она записала. Все-таки это Пугачева.

– Зачем она записывала песни, если говорит, что возвращаться на сцену не собирается?

– Алла – человек мотивированный. Если она что-то решила, нашла тексты, музыку, обязательно сделает. Пугачева – очень талантливый человек и стратег.

– Вы видели фотографии Пугачевой в Москве? Как думаете, она сейчас счастлива?

– Она, понятно, обуреваема какими-то своими задачами. У нее был сложный маршрут: Псков — Москва — Тверь — Санкт-Петербург, потом она уехала в семью. Лично я не вижу никакой странности в ее приезде.

Дмитрий Ильинский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”