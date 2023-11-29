 

Ученые установили связь между любопытством и продолжительностью жизни

29.11.2023, 18:40, Разное
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Группа испанских ученых, представляющих Мадридский университет, выявила в ходе исследования характеристики личности, имеющие самое непосредственное отношение к долголетию.

Эксперимент, в котором было задействовано 14 тысяч человек, возраст которых колеблется в диапазоне от 100 до 107 лет, четко продемонстрировал, что к основным факторам, оказывающим влияние на продолжительность жизни, относятся любопытство, благодарность, жизнерадостность и активность. Ученые подчеркнули, что именно любопытство, юмор, вера в Бога и смелость играют ключевую роль как в физическом, так и психическом благополучии человека.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что на продолжительность жизни влияют уровень образования, культурное развитие, интеллектуальная деятельность на регулярной основе и путешествия.


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