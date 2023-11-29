Созданы полупроводники из березовых листьев

Международная группа ученых, в состав которой вошли представители шведского Университета Умео, а также Дании и Китая, разработали метод производства органических полупроводников из березовых листьев.

Стоит отметить, что обычно для изготовления подобных полупроводников, используемых в органических светодиода, устанавливаемых в ультратонкие экраны телевизоров и мобильных устройств, применяются нефтехимические соединения и такие редкие металлы, как иридий и платина. В данном случае ученые создали из березовых листьев в автоклаве, задействовав высокую температуру и большое давление, так называемые «углеродные точки», излучающие при растворении в этаноле узкополосный темно-красный цвет.

Яркость, создаваемая элементами, размер которых около двух нанометров, составляет, как уточнили разработчики, 100 кд/м2, что можно сравнить со степенью интенсивности света от экрана компьютера.