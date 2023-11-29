В Госдуме намерены ужесточить законопроект об использовании телефонов в школе

Государственная Дума РФ планирует ужесточить требования к законопроекту, касающемуся использования мобильных телефонов в школах. Об этом пишет газета “Ведомости”.

Источник из Госдумы рассказал, что планируется исключить из проекта формулировку о возможности использования телефонов в образовательных целях и оставить только то, что разрешено использование телефонов только при угрозе жизни.

Напомним, что 17 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов на уроках в школах. Согласно этому законопроекту, школьники смогут использовать смартфоны только с разрешения преподавателей, а также в экстренных ситуациях и при угрозе жизни.