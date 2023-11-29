Врач Орфанова назвала самые вредные продукты для женщин

Доктор Идилия Орфанова поделилась информацией о том, как некоторые распространенные натуральные сладости могут влиять на уровень женских гормонов. Исследования выявили, что мед, кажущийся полезным, содержит бор, который может снижать уровень женских гормонов и увеличивать производство мужских.

Врач Идилия Орфанова пояснила, почему мед и некоторые другие продукты могут быть опасными для женских гормонов. Она также отметила, что в этот список входят маргарин и алкоголь, способные радикально изменить гормональный фон в женском организме. Кроме того, рекомендуется ограничить или исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, которые, в основном, состоят из пустых калорий, крахмала и дрожжей.

Гормональный дисбаланс – это состояние, при котором в организме возникает избыток или недостаток определенных гормонов. Уровень женских гормонов может колебаться из-за различных факторов, включая этапы жизни и состояния здоровья, такие как диабет. Это может привести к различным проблемам, таким как СПКЯ, нерегулярные менструации, увеличение веса, прыщи и проблемы с зачатием.