Скандалы: «Сладкая жизнь» в Лос-Анджелесе

Как устроилась в США Надежда Толоконникова* из Pussy Riot и что у неё осталось на родине

Подзабытая в России экс-участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (Толокно) напомнила о себе. Когда её разыграли российские пранкеры, она наговорила русофобских гадостей и призналась, что спонсирует ВСУ. Где она сейчас живёт и что у неё осталось на родине?

Как Надежда Толоконникова* призналась в спонсорстве ВСУ

«Красивая из Pussy Riot», «занималась сексом беременной в музее», «устроила дебош в храме Христа Спасителя» — это, пожалуй, всё, что широкая общественность знает о Надежде Толоконниковой*. На днях девушке исполнилось тридцать четыре года, она вышла замуж за британского криптомагната Джона Ф. Колдуэлла, у них всё хорошо и богато в Лос-Анджелесе. И пусть на родине скандальную акционистку почти забыли, сама Толоконникова* прекрасно помнит о России и всё так же, как выяснилось, ненавидит её.

На минувшей неделе девушку разыграли пранкеры Лексус и Вован. Они пообщались с ней от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского под предлогом свежей идеи — собрать не поддержавших СВО российских артистов, чтобы совместно с украинскими исполнителями устроить этакий мировой пиар-тур.

— Готова помочь всем чем только могу. Конечно, я отлично помню тезис «хороший русский — мёртвый русский», — ничего не подозревая, улыбалась Толоконникова*. — В начале я очень активно и публично помогала Украине, но затем ушла полностью за кулисы, потому что, если ты из России, ты радиоактивный и вредишь, когда хочешь помочь. Мой бывший муж, Пётр Верзилов, у которого есть канадское гражданство, собирается строить завод по производству дронов под Киевом. А мне помочь не дают. Хочу украинский паспорт!

Толоконникова* призналась пранкерам, что организовала сбор семи миллионов долларов на гуманитарную помощь Незалежной, но по негласной договорённости все деньги ушли на военные нужды.

— Я сказала: вы можете публично заявить о том, что все деньги пойдут на гуманитарные нужды, но на самом деле тратьте их, как хотите. Моя позиция — гуманитарке не время сейчас. Когда избавимся от русских в Украине, тогда будем собирать средства на гуманитарку, — заявила она и выдала сакраментальное бандеровское: «Слава Украине! Героям Слава!»

Генпрокуратура уже начала проверку Толоконниковой* на предмет финансирования ВСУ. Отметим, что провокаторша-иноагентша и без этого давно находится в розыске и заочно арестована за оскорбление чувств верующих.

Сладкая жизнь в Лос-Анджелесе

Уже несколько лет Надежда Толоконникова* проживает в Лос-Анджелесе, тусуется с местной творческой богемой, выпускает криптографические (NFT) токены и клеймит помимо российских властей «сексиста» Дональда Трампа. В начале этого года девушке впервые доверили провести персональную выставку — это произошло в одной из частных галерей Города ангелов.

— В зажигательном материале Толоконникова* возглавляет шабаш женщин, одетых в чёрные комбинезоны, рыболовные сети, красные балаклавы и оперные перчатки. По ходу ритуальной церемонии они сжигают большой портрет Путина и собирают прах, — так выставку описали западные журналисты.

Полмесяца назад Надежда Толоконникова* вышла замуж за коллекционера NFT и управляющего партнёра венчурной криптокомпании Wave британца Джона Ф. Колдуэлла. Он сделал ей предложение на огромном рекламном экране в центре Лондона. Избранник лидерши Pussy Riot позиционирует себя как долларовый миллионер, заядлый сёрфер и защитник окружающей среды.

Когда Толоконникову* разводили пранкеры, Джон тоже встрял в разговор.

— Помогать Украине — моя страсть! — перебил жену британец. — Важной частью должна быть работа над изъятием из рук противников средств. Если у врага есть криптовалюта, нужно работать с правительствами США и Украины и даже хакерами, чтобы попытаться украсть их криптовалюту. Это почти как санкции, но в мире крипты.

Второй муж Толоконниковой* хоть и британец, но учился и живёт в США. Судя по соцсетям и интервью, он осел в Лос-Анджелесе. В городе есть всего лишь один его полный тёзка (возраст тоже совпадает), и этот человек пару лет назад приобрёл роскошную виллу стоимостью $2 млн на улице Rose Ave вблизи тихоокеанского побережья. Внутри просторные комнаты, отделанные премиальными материалами и полные антиквариата, снаружи имеются терраса и внутренний двор с ландшафтным садом. И вокруг так много пальм, что виллу даже не видно с дороги.

Вероятно, на этой вилле теперь и живёт Надежда Толоконникова*.

Чем знаменита Надежда Толоконникова*

Надежда Толоконникова* родилась в Норильске в простой семье. Её отец — медик. Окончив местную школу, она переехала в Москву и поступила на философский факультет МГУ. Будучи студенткой, примкнула к леворадикальной арт-группе «Война» и вышла замуж за одного из её основателей — Петра Верзилова*. Их самый известный «перформанс» тех лет прошёл в Биологическом музее имени Тимирязева: пять пар разделись и занялись сексом в зале «Обмен энергии организмов», Толоконникова* на тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Десятые начались для Толоконниковой* блекло. Она поддержала Навального***, активно митинговала, но обходилось всё без громких скандалов. Переломным стал 2012 год. Надежда* получила роль первой скрипки в феминистской панк-группе Pussy Riot. Цели декларировались самые радикальные: пропаганда ЛГБТ, борьба с государственным строем, кардинальная децентрализация органов власти, перенос столицы в Сибирь. О главной акции Pussy Riot слышали все россияне. Пять девиц в балаклавах пробрались в храм Христа Спасителя, залезли на амвон, врубили звукоусилители и прокричали оскорбления президенту страны. Так о Надежде Толоконниковой* узнал весь мир.

Вряд ли девушка сильно расстроилась, когда её арестовали и осудили по статье «Хулиганство» на два года колонии общего режима. За решёткой она прославилась: дважды объявляла голодовку, бесконечно делала политические заявления и раздавала интервью зарубежным СМИ. Американский журнал Foreign Policy включил её в число «100 ведущих интеллектуалов мира», французская газета Le Figaro назвала «женщиной года», английское издание The Times — поместило на обложку. Наши журналисты не отставали. Глянец Maxim Russia присудил Толоконниковой* 18-е место в списке «100 самых сексуальных женщин России», радиостанция «Эхо Москвы» — 72-е место в списке «100 самых влиятельных женщин страны».

После освобождения из колонии по амнистии в 2014 году участницы Pussy Riot отправились в мировое турне. Присягнули неонацистской Украине; выступили в русофобской Эстонии; участвуя в заседании Европарламента, потребовали введения санкций против российских властей; наконец, посетили США, где подружились с тогдашней кандидаткой в президенты страны Хиллари Клинтон.

Что остаётся у Надежды Толоконниковой* в России

15-летняя дочь Надежды Толоконниковой* и Петра Верзилова* тоже сочувствует Украине — это следует из её соцсетей. Девочка живёт то с мамой в Лос-Анджелесе, то с бабушкой по отцу в трёшке московской высотки возле парка «Сокольники» (стоимость около 40 млн рублей), то подолгу занимает пентхаус на последнем этаже ЖК бизнес-класса «Махаон» в Тверском районе столицы (стоимость до 100 млн рублей).

Родители Надежды Толоконниковой* могут оставить ей в наследство две двушки, в Красноярске и Норильске.

* Лицо, согласно Минюсту, исполняющее функции иностранного агента.

** Instagram и Facebook запрещены в России, принадлежат экстремистской корпорации Meta.

*** Внесён в российский список экстремистов и террористов.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Life.ru”