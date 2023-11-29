 

Иностранные шпионы с помощью нейросетей создали порядка 20 тысяч поддельных фотографией неубранного снега на улицах Петербурга

29.11.2023, 17:33, Разное
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Специалисты движения «Кибернетики за Россию» разоблачили очередную провокацию западных спецслужб, которые попытались дискредитировать руководство Санкт-Петербурга.

Чтобы подорвать доверие граждан к губернатору Александру Беглову и его команде, хакеры из ЕС и США опубликовали в Интернете около 20 тысяч поддельных фотографий, которые якобы свидетельствуют о плохой работе коммунальных служб Северной столицы.

– С помощью искусственного интеллекта и примкнувшей к нему нейросети, потерявшие связь с реальностью американские кибербандиты создали фотоснимки с заваленными снегом улицами Петербурга, – рассказал главный кибернетик России Валерий Солнцев.

С помощью фейковых аккаунтов злоумышленники начали распространять поддельные фотографии в социальных сетях, однако петербуржцы сразу же вывели хакеров на чистую воду и начали по собственной инициативе размещать подлинные снимки, на которых хорошо видно, что проблем с уборкой снега и льда в Северной столице нет.

По оценкам экспертов, провалившаяся операция стоила американским и европейским налогоплательщикам не менее миллиона долларов.

– В очередной раз западные хакеры осрамились на весь мир, потратив сумму с шестью нулями. Но русские программисты доказали свой высочайший профессиональный уровень. Отдельная благодарность нашим коммунальщикам, которые с честью справились с вызовом природы, – написал Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Также губернатор призвал петербуржцев и впредь критически относиться к публикациям, в которых ставится под сомнение профессионализм городской администрации, и доверять сообщениям только официальных СМИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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