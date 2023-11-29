Ученые опровергли вред Интернета для психического здоровья человека

Как сообщает издание Clinical Psychological Science, британские ученые развеял миф, согласно которому Интернет оказывает негативное воздействие на состояние психического здоровья.

В ходе исследования была подвергнута глубокому анализу информация о двух миллионах представителей 189 стран, возраст которых колеблется в диапазоне от 15 до 89 лет. В данном случае проводилось сравнение состояния психического здоровья и количества пользователей Сети на душу населения. Кроме того, учитывалась информация о показателях тревожности, депрессии и самоповреждений в период с 2000 по 2019 год.

В итоге специалисты пришли к выводу, что за последние 20 лет изменения, зафиксированные в глобальном психическом здоровье населения Земли, чисто символические, уточнив, что какие-либо демографические закономерности среди пользователей Интернета не выявлены. Таким образом, как отмечают исследователи, нельзя сказать, что определенные группы подвержены более высокой степени риска нарушений ментального здоровья.