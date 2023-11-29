 

Врач Зохиров рассказал, как избежать туннельного синдрома

29.11.2023, 17:25, Разное
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Туннельный синдром, или синдром карпального канала, представляет собой патологическое состояние, возникающее при защемлении срединного нерва в запястье. Эта проблема часто возникает у людей, активно использующих компьютер. Доктор Алишер Зохиров, ведущий специалист “СМ-Клиника,” рассказывает о данной патологии и способах ее предотвращения.

Туннельный синдром возникает при защемлении срединного нерва в запястье между мышцами, костями или сухожилиями. Это состояние может развиваться из-за отечности или сжатия нерва, воспаления сухожилий. Оно сопровождается болями, ухудшением чувствительности и подвижности рук. Если не начать лечение, заболевание будет прогрессировать, приводя к слабости и атрофии мышц.

Люди, страдающие от туннельного синдрома, могут ощущать онемение, жжение и покалывание, особенно ночью. Также возникают боли в ладонях, иногда распространяющиеся на пальцы. Руки ограничены в подвижности, и мышцы становятся слабыми. Постепенно ухудшается способность даже удерживать крупные предметы. Для диагностики проводятся специальные тесты и инструментальные исследования, включая рентген, УЗИ, КТ и МРТ лучезапястного сустава.

На ранней стадии заболевания эффективны консервативные методы лечения, такие как применение нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапия, использование бандажа и ЛФК. Если консервативное лечение не дает результатов, проводится операция, включающая рассечение карпальной связки. Эту операцию можно выполнить открыто или эндоскопически, и восстановление занимает несколько месяцев.

Для предотвращения развития туннельного синдрома важно соблюдать следующие рекомендации: использовать перчатки в холодное время года, чтобы избежать переохлаждения рук; избегать излишнего напряжения кистей и лучезапястного сустава; использовать удобную мышь при работе за компьютером; делать регулярные перерывы и давать рукам отдыхать, особенно при монотонных действиях.


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