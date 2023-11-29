 

В России резко подорожал корпоративный и потребительский софт

29.11.2023, 17:25, Разное
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С начала текущего года в РФ наблюдается значительное увеличение стоимости программного обеспечения (ПО) различных типов, как пишет издание “Ведомости”. Этот рост цен затронул как розничный, так и корпоративный сектор.

Наибольший рост цен, достигший в среднем 40%, замечен в корпоративном сегменте. Информация об этом поступила из компаний “Рексофт консалтинг” и IVA Technologies. В розничном сегменте стоимость ПО тоже возросла, но в меньшей мере – на 10%. Данные о повышении цен поступили от “М.Видео-Эльдорадо” и Ozon.

Особенно сильно подорожало программное обеспечение для управления разработкой в корпоративном сегменте, где лицензия на такое ПО сегодня стоит не менее 3 миллионов рублей. Цены на лицензии программ для графического дизайна выросли до 60 тысяч рублей за штуку.

Этот рост цен затронул как иностранное, так и отечественное ПО. Дистрибьюторы и интеграторы объясняют увеличение цен на зарубежные продукты ростом издержек, связанных с импортом ПО и технической продукции в Россию через параллельные каналы. Что касается российского ПО, его цены выросли из-за увеличения затрат на оплату труда и снижения конкуренции после ухода иностранных участников с рынка.

Участники рынка ожидают, что рост цен на программное обеспечение продолжит свое развитие и в следующем году. Важно отметить, что ранее рынок интернет-рекламы в РФ был оценен в 400 миллиардов рублей.


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