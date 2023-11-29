В 2024-м будем стричься “под горшок”: в моду возвращается стрижка-шапочка

Появление стрижки bowl cut исследователи относят к XIII-XIV векам. В дословном переводе это “стрижка-чаша”, иногда ее называют “стрижка-шапочка”. А на Руси говорили “стрижка под горшок”. Она получалась путем обрезания волос на одном уровне вокруг головы. По одной из версий, при ее создании использовался керамический горшок.

Стрижка-шапочка была переосмыслена в 1960-х годах знаменитым парикмахером-новатором Видалом Сассуном и стала культовой, пользовалась огромной популярностью на протяжении долгого времени. В России ее название звучало как “сэссон”. Ее характеристики – точность линий, состригание кончиков под углом, иногда – челка, градуирование локонов.

Как отмечают стилисты, в 2024 году стрижке-шапочке, дошедшей до нас из Средневековья, предстоит триумфальное возвращение, ее современные вариации станут остромодным трендом. При этом она будет доминировать как в женской, так и в мужской моде.

Она весьма привлекательна, поэтому не может остаться незамеченной. Но это еще не все, чем замечательна эта андрогинная прическа. Она не только поддается разнообразным современным интерпретациям, но и проста в уходе, подходит для всех типов волос и форм лица. Все это называется одним словом – “универсальность”.

Понятно, что, если вы решите сделать выбор в пользу стрижки в форме шапочки, вам не следует надевать на голову сосуд в форме чаши только потому, что в данном случае легко добиться желаемой формы без каких-либо навыков.

Безусловно, нужно воспользоваться услугами парикмахера, так как мы живем не в Средние века. Профессионал сможет легко создать прическу в соответствии с вашей формой лица и типом волос, а в качестве бонуса даст вам множество полезных советов по уходу.

Стрижка-шапочка вызывает ассоциации с прическами различных персонажей – средневековых католических священников, национальной французской героини Жанны д’Арк, участников легендарной группы “Битлз”, канадской супермодели Линды Евангелисты.

Но независимо от того, что или кого она вам напоминает, выбрав ее в 2024 году, вы стопроцентно привлечете внимание окружающих своей креативностью. Вот какие из вариантов будут наиболее актуальными.

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Классический вариант

Классическая “чаша” выглядит одновременно и традиционно, и современно. Ее характеризуют выбритые виски и затылок. Она подходит как девушкам, так и парням. Такой вариант определенно является бунтарским. Он весьма артистичен и создает атмосферу раскрепощенности.

Удлиненная

Такая стрижка с удлиненной челкой представляет собой промежуточный вариант между стрижкой пикси и “шапочкой”. Она женственна, шикарна. Округлая форма сохранена, но есть и заостренные пряди, придающие объем, что просто идеально подходит для женщин с тонкими волосами.

Эта “гибридная” интерпретация особенно комплиментарна для девушек с круглым лицом. При этом чем больше объем на макушке и чем длиннее бока, тем лучше.

Эффектная асимметричная версия

Стрижка-шапочка также может иметь остромодную асимметричную форму, что делает ее еще более экстравагантной. Используйте платиновый блонд или другой привлекательный цвет, и у вас получится абсолютно шикарный и эпатажный образ.

Выбритый бок

Еще один нетривиальный вариант стрижки-чаши – это выбритый бок с одной стороны и оставление более длинных локонов с другой. Такой контраст дает авангардный результат и подходит для смелых, экстравагантных особ, которые предпочитают эпатировать публику необычной, непривычной красотой.