 

Рупор кремлевской пропаганды: За гражданство Латвии

29.11.2023, 16:35, Разное
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За измену Родине сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали уроженца Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Задержанный с декабря 2022 года пытался инициативно установить контакт с представителем посольства Латвии в Москве с целью передачи сведений о дислокации подразделений органов федеральной службы безопасности и Вооружённых Сил РФ в Псковской области. Также мужчина выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по сбору, документированию и предоставлению информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Всё это изменник готов был предоставить в обмен на гражданство Латвии.
Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении печерянина возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
Расследование уголовного дела продолжается.

https://informpskov.ru/news/439198.html – цинк

Враги народа по бросовой цене.

Источник: Colonel Cassad


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