Установлена связь между одиночеством и сахарным диабетом

Как сообщает издание Nutrients, степень риска развития сахарного диабета значительно возрастает у одиноких людей, прежде всего за счет снижения двигательной активности и злоупотребления нездоровым питанием.

В ходе исследования, проведенного представителями Национального института Соединенных Штатов по проблемам старения, в котором было задействовано 1713 американцев в возрасте от 33 до 77 лет, удалось установить, что в качестве одного из факторов повышения риска развития диабета может выступать именно изменение психоэмоционального состояния вследствие одиночества. Среди участников эксперимента нормальный вес, избыточный вес и ожирение имели 24%, 26% и 50% соответственно, причем у светлокожих чаще определялся преддиабет, в то время как у темнокожих – диабет.

Ученые отмечают, что сильное ощущение одиночества связано с предпочтением участниками исследования «нездоровых» продуктов питания, добавив, что те, кто ощущали себя отчужденными от общества, предпочитали вести малоподвижный образ жизни, что значительно повышает степень риска развития сахарного диабета.