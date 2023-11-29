В России появятся отечественные платежные терминалы

Как пишет издание “Ведомости”, в 2024 году на российском рынке может появиться первый отечественный платежный терминал. Это стало известно из высказывания Александра Соколова, директора по продуктам компании “Элемент-технологии”, ответственной за разработку данного устройства.

Соколов подчеркнул, что их компания станет первой в России, которая разработает отечественный платежный терминал, и уже в следующем году планирует представить готовое решение. В рамках этого проекта они намерены создать разнообразные продукты, включая классические POS-терминалы, андроидные решения и встраиваемое оборудование. Компания “Элемент-технологии” также уже заключила договор с одним из крупнейших российских банков на поставку терминалов.

Отмечается, что информации о степени отечественности устройств “Элемент-технологии” пока нет. Однако, согласно “Ведомостям”, нормы Минпромторга позволяют производить POS-терминалы даже за пределами России, при этом они могут быть признаны российскими.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что рынок платежных терминалов в РФ оценивается в 80-90 миллиардов рублей. Уход крупных иностранных поставщиков из РФ открывает большие возможности для отечественных производителей в этой сфере, учитывая, что ежегодно в стране продается от 500 тысяч до 1 миллиона терминалов.