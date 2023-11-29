 

В России появятся отечественные платежные терминалы

29.11.2023, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как пишет издание “Ведомости”, в 2024 году на российском рынке может появиться первый отечественный платежный терминал. Это стало известно из высказывания Александра Соколова, директора по продуктам компании “Элемент-технологии”, ответственной за разработку данного устройства.

Соколов подчеркнул, что их компания станет первой в России, которая разработает отечественный платежный терминал, и уже в следующем году планирует представить готовое решение. В рамках этого проекта они намерены создать разнообразные продукты, включая классические POS-терминалы, андроидные решения и встраиваемое оборудование. Компания “Элемент-технологии” также уже заключила договор с одним из крупнейших российских банков на поставку терминалов.

Отмечается, что информации о степени отечественности устройств “Элемент-технологии” пока нет. Однако, согласно “Ведомостям”, нормы Минпромторга позволяют производить POS-терминалы даже за пределами России, при этом они могут быть признаны российскими.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что рынок платежных терминалов в РФ оценивается в 80-90 миллиардов рублей. Уход крупных иностранных поставщиков из РФ открывает большие возможности для отечественных производителей в этой сфере, учитывая, что ежегодно в стране продается от 500 тысяч до 1 миллиона терминалов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Регулирует выработку кожного сала и борется с зудом головы: преимущества домашнего сухого шампуня с кукурузным крахмалом

29.11 / Мнение: Доренко о Путине

29.11 / Мнение: О вражде и дружбе народов… Анекдот или Кафка?

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / «Яндекс» начал прием предзаказов на «Станции Дуо Макс»

29.11 / Снизить риски развития диабета второго типа можно при помощи быстрой ходьбы

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пирамидки Суровикина

29.11 / Скандалы: Месть палача

29.11 / В Китае изобрели систему ПВО для борьбы с комарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика