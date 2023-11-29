 

В российских школах появятся специальные политологические классы

29.11.2023, 15:33, Разное
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В 2025 году в школах России появятся классы с углублённым изучением политологии.

Эта специальность не просто чрезвычайно востребована рынком труда, но и вызывает интерес у широких слоёв населения – люди хотят, чтобы их дети получали деньги за те же вещи, которые делают политологи с телеэкранов.

Страна, очевидно, нуждается в людях, разбирающихся в политике и способных осуществлять углублённый анализ паттернов современного политического истэблишмента разных государств. Сейчас многие выпускники школы даже не в компетенции ассоциировать себя с конкретным расположением в системе политических координат, посетовали в Минпросвещения.

– Не разобравшись в базисах правого и левого крыла, не понимая, что такое подлинный центризм, молодые люди бросаются из стороны в сторону и принимают противоречивые точки зрения без способности объяснить свою собственную, – говорит заместитель министра.

Планируется также учредить сразу несколько конкурсов с грантами, которые будут поощрять молодёжь развиваться в этом направлении. Пробные уроки политологии продемонстрировали, что предмет способен возбуждать в детях неподдельный интерес – так же, как черчение или химия.

– Не могу поверить, что в прошлом году я пропустила два военных переворота в Буркина-Фасо, – говорит восьмиклассница, полгода посещавшая экспериментальные занятия. – Но тем не менее, я счастлива, что этот год преподнёс множество кровавых вооружённых конфликтов, кейсы которых нам удалось разобрать на уроке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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