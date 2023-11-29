Мнение: Хоть стой, хоть падай

МВД предложило обязать иностранцев при въезде в РФ подписывать “соглашение о лояльности”. Документ предполагает, что иностранный гражданин таким образом будет соглашаться с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов России

Похоже, в России пошел необратимый процесс общего поглупления; дичайше бредовые “инициативы” идут сплошным потоком, как будто где-то в “коридорах власти” прорвало канализацию. Вчера потребовали 8 детей в семьях, сегодня выкатили “соглашение о лояльности” с иностранными туристами, за каким-то лешим решившим сунуться в наш вольер с павианами.

Что это?? У меня подозрение, что таким образом – с изрядным запозданием – проявился, наконец, в полную силу полный развал образования, прежде всего школьного, в нашей стране, начавшийся еще в прошлом веке. Всё шло медленно, неуклонно, одно “поколение ЕГЭ” сменилось другим, “цветочков” мы уже видели много – а вот теперь пошли уже ягодки.

Вспоминается, уж извините, блестящий образ всего этого – по сути, русского нынешнего государства – из раннего Галковского:

“…Глупы БИОЛОГИЧЕСКИ – позорной мужской глупостью. Муж пришёл на кухню:

– Лен, я письмо отправил. Да не дуйся ты, отправил, говорю. Всё в порядке. Зачем тебе беспокоиться-то – я сам. Индекс поставил. Марку наклеил. Наклеил по-умному. Я её внутри конверта наклеил, чтобы хулиганы на почте не отклеили.

И жена, вытирая тарелки на кухне, отвернувшись беззвучно плачет: “Мой муж – дурак”.

Тут впору плакать тем немногим, кто остался вменяемым в нашей богоспасаемой стране: “Нами управляют ДУРАКИ”. Постепенно, думается, этот фактор выйдет на первый план. Именно что даже не подлецы, не кровавые убийцы, не воры даже – а прежде всего дураки. Клинические идиоты.

Это какой-то позор.