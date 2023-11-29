Мнение: О пацаках… Откуда они взялись и читать ли слово слева направо?

Люди — идиоты © Доктор Хаус.

Умные люди — идиоты вдвойне.

Множество «умных» людей скопом бросились транслировать идиотскую байку о якобы вымаранном эпизоде из культового фильма «Кин-дза-дза», где говорится, что «пацак» на древнем языке означает «мясник», а сокровенный смысл этого слова можно понять, прочтя его слева направо. И всё это умница Георгий Данелия вместе с Ревазом Габриадзе зашифровали ещё в начале 1980-х, когда писали свой сценарий.

Почему всё это — чушь?

Нет, не только из-за грубого ляпа: в фильме (и в сценарии) визатор обозначает пацаков оранжевым цветом, а в байке — красным. И не только из-за лингвистического несоответствия: в фильме (и в сценарии) слово «цивилизация» употребляется только один раз на весь текст, а в байке — трижды за один абзац.

Начнём с того, что Георгий Данелия вовсе не был ни бунтарём, ни даже фрондёром. Обласканный советской властью режиссёр прекрасно знал и понимал все правила игры, в том числе про «дружбу народов». И даже в своих сатирах он не выходил за грань дозволенного. А «Кин-дза-дза» изначально задумывался не как сатирическое, а как сугубо комедийное произведение о случайном путешествии в иные миры. И сценарий его никто из крупных чиновников толком не читал: как рассказал годы спустя сам Георгий Данелия, «Министр кино Камшалов лишь четверть сценария осилил, но добро на съёмки дал и лишь предупредил: „Чтоб без антисоветчины!“».

Но правки были — уже по ходу съёмок.

Изначально фильм должен был называться «Космическая пыль». И в сюжете был торговец этой пылью, роль которого должен был исполнить Леонид Ярмольник. Но из-за проблем с декорациями эту сюжетную линию пришлось выкинуть. Ещё одна потеря — Борислав Брондуков, которому Георгий Данелия тоже отвёл роль, но актёр слёг с инсультом, и связанную с ним часть сценария режиссёр обнулил. Также помимо чатлан и пацаков планировалась третья раса на Плюке — фитюльки. Её представителей режиссёр хотел сделать анимированными. Но незапланированные проблемы во время съёмок — декорации вспыхивали, реквизиты заносило песчаными бурями, актёрам Евгению Леогову и Станиславу Любшину приходилось часто летать в Москву, чтобы выступать в спектаклях, — сожрали весь бюджет. И рас осталось только две. Оно и к лучшему.

Вообще, сценарий задумывался ещё при Леониде Брежневе, а фильм снимался уже при Михаиле Горбачеве. Из-за начавшейся антиалкогольной кампании тоже пришлось вносить правки. Например, по исходному замыслу, Скрипач вёз не уксус, а чачу, и на Альфу вместо Земли герои в сценарии попали именно из-за того, что перепились и промахнулись. Но в ходе монтажа и эту часть порезали, а причиной промаха сделали «технические неполадки». Наконец, и сам Георгий Данелия частенько импровизировал. Он мог накануне съёмок за ночь переписать весь эпизод и утром раздать актёрам новый текст. Что ж, те ворчали, но справлялись.

Это всё к тому, что байка насчёт «вырезано цензурой» — изначально несостоятельна от и до. Но умные люди «повелись». Наверное, потому что сами так захотели — бросить ещё один комок грязи, сами понимаете в кого.

Да, но что же с названиями и словами?

В фильме действительно много анаграмм и языковых заимствований. Но, в основном — из кавказских языков. Кроме силовиков-эцилопов: те происходят от прочтения английского слова «police» слева направо с русским акцентом. А так — «пепелац» образован от грузинского «пепела» — бабочка. «Луц» — от армянского жаргонизма, означающего «понос». Чатлане — от грузинского «чатлах», то есть подонок. Тюрьма, «эцих», представляет собой перестановку букв в грузинском слове «цихэ» — крепость. А вожделенная «гравицаппа» — синтез гравитации и грузинского выражения «ра вици аба» — в приблизительном переводе «неведомая х***ня».

Но вот с пацаками тема отдельная.

Их отличительный знак — «цак», маленький колокольчик в носу. Этимология восходит к слову «цацка», которая встречается ещё у Ильфа и Петрова в «12 стульях», да и сам Георгий Данелия обыграл его в «Мимино». Обозначает оно подвеску или даже висюльку. Но цацка женского рода, а её аналог мужского — «цак». Соответственно, тот, кто на Плюке этот колокольчик носить в носу обязан — па-цак. Пацак, то есть.

Всё просто…

Но почему этой простоты в упор не хотят видеть позорники-любители позорящих баек?

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