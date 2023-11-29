Рупор кремлевской пропаганды: Для переименования Волгограда необходим референдум

Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра. Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос.

При этом сама область, в случае переименования города, останется Волгоградской (это как Петербург + Ленинградская область).

Предложение одобрено комитетом по гос.строительству местной Думы.

Сейчас Волгоград переименовывают в Сталинград несколько раз в году (9 раз) по праздничным датам.

Само предложение направлено на то, чтобы жители города сами могли высказаться по этому вопросу.

Власти города говорят, что вопрос о переименовании обсуждается и спешить тут не надо.

Моя позиция уже давно не меняется.

Провести референдум среди жителей гороода.

Совместить его с ближайшими выборами для экономии средств.

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