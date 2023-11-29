В Китае разработали искусственный интеллект, предсказывающий дату смерти

Как сообщает издание Nature, китайские ученые создали нейросеть, способную не только предсказать дату смерти человека, но предоставить информацию о том, чем конкретно завершится болезнь пациента.

Ученые выражают уверенность в том, что их разработка станет самым настоящим прорывом в медицине, подчеркнув, что искусственный интеллект способен обрабатывать более 175 различных параметров за непродолжительный отрезок времени.

Нейросеть, как утверждают авторы проекта, позволит минимизировать количество преждевременных смертей, увеличит скорость постановки диагноза, одновременно повысив степень точности, и назначит соответствующее лечение, таким образом повысив шансы на выздоровление пациентов.