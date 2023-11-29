 

В Китае разработали искусственный интеллект, предсказывающий дату смерти

29.11.2023, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Nature, китайские ученые создали нейросеть, способную не только предсказать дату смерти человека, но предоставить информацию о том, чем конкретно завершится болезнь пациента.

Ученые выражают уверенность в том, что их разработка станет самым настоящим прорывом в медицине, подчеркнув, что искусственный интеллект способен обрабатывать более 175 различных параметров за непродолжительный отрезок времени.

Нейросеть, как утверждают авторы проекта, позволит минимизировать количество преждевременных смертей, увеличит скорость постановки диагноза, одновременно повысив степень точности, и назначит соответствующее лечение, таким образом повысив шансы на выздоровление пациентов.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Регулирует выработку кожного сала и борется с зудом головы: преимущества домашнего сухого шампуня с кукурузным крахмалом

29.11 / Мнение: Доренко о Путине

29.11 / Мнение: О вражде и дружбе народов… Анекдот или Кафка?

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / «Яндекс» начал прием предзаказов на «Станции Дуо Макс»

29.11 / Снизить риски развития диабета второго типа можно при помощи быстрой ходьбы

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пирамидки Суровикина

29.11 / Скандалы: Месть палача

29.11 / В Китае изобрели систему ПВО для борьбы с комарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика