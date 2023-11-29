Сейм Польши намерен рассмотреть вопрос о роспуске комиссии по российскому влиянию

Согласно информации от портала onet.pl, оппозиционные силы, обретшие большинство в нижней палате парламента после последних выборов, планируют проголосовать за роспуск комиссии, изучающей “российское влияние”, созданной текущим правительством в августе этого года. Это решение может быть принято уже сегодня вечером.

Глава оппозиционной партии “Гражданская платформа” Марчин Кервиньский, теперь имеющий большинство, стремится отозвать девять членов этой структуры, которая ранее вызывала сомнения в соответствии с конституцией страны.

Эксперты и политики ранее выражали свое негодование по поводу создания данной комиссии, считая, что она противоречит основным принципам конституции Польши. Тем не менее, оппозиционные силы теперь стремятся к радикальным изменениям в этой структуре, после того как партия “Право и справедливость” победила на парламентских выборах в октябре, но потеряла большинство.