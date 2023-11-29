Как реализуется программа реновации в ЮАО

Масштабная программа реновации, запущенная мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, позволяет горожанам не просто переехать в новые квартиры, но и качественно повысить уровень жизни. Потому что в новых кварталах организовывают места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустраивают парки и скверы, открывают поликлиники, школы, детские сады и культурные центры.

Необходимая для района инфраструктура, как и жилая недвижимость, возводится, в том числе, на месте ветхих зданий, которые сносятся после полного расселения. Москвичи же переезжают в квартиры с улучшенной планировкой и завершенной отделкой.

К примеру, в Южном округе столицы с начала года более 3,4 тысячи человек получили новые квартиры. Из 42 старых домов они переселяются в 20 новостроек. Кстати, по итогам 10 месяцев ЮАО вошел в число округов, где горожане оформили больше всего документов на жилье.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что совокупно с начала программы реновации правообладателями жилья в округе стали порядка 11,2 тысячи горожан.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что пять из 16 расселенных с начала года старых домов демонтировали по технологии умного сноса. Кроме того, в ЮАО в 2023 году ввели в эксплуатацию шесть домов на 1216 квартир.

Общая площадь введенных новостроек составила 66,6 тысячи квадратных метров, однако до конца текущего года планируется ввести еще более 80 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году туда переедут около трех тысяч жителей округа.

Всего же с момента запуска столичная программа реновации охватила5175 единиц ветхого жилья. Совокупно в новостройки должны переехать порядка миллиона москвичей. Согласно единому стандарту, в квартирах для граждан заранее устанавливаются мойки и плиты, осветительные приборы и сантехника.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о реализации программы реновации в Юго-восточном административном округе Москвы. Там с начала года расселили 55 старых домов, а 35 единиц ветхого жилья уже демонтировали. Совокупно за 9 месяцев 8,6 тысячи москвичей получили письма с предложениями новых квартир.