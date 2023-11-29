 

Как реализуется программа реновации в ЮАО

29.11.2023, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Масштабная программа реновации, запущенная мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, позволяет горожанам не просто переехать в новые квартиры, но и качественно повысить уровень жизни. Потому что в новых кварталах организовывают места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустраивают парки и скверы, открывают поликлиники, школы, детские сады и культурные центры.

Необходимая для района инфраструктура, как и жилая недвижимость, возводится, в том числе, на месте ветхих зданий, которые сносятся после полного расселения. Москвичи же переезжают в квартиры с улучшенной планировкой и завершенной отделкой.

К примеру, в Южном округе столицы с начала года более 3,4 тысячи человек получили новые квартиры. Из 42 старых домов они переселяются в 20 новостроек. Кстати, по итогам 10 месяцев ЮАО вошел в число округов, где горожане оформили больше всего документов на жилье.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что совокупно с начала программы реновации правообладателями жилья в округе стали порядка 11,2 тысячи горожан.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что пять из 16 расселенных с начала года старых домов демонтировали по технологии умного сноса. Кроме того, в ЮАО в 2023 году ввели в эксплуатацию шесть домов на 1216 квартир.

Общая площадь введенных новостроек составила 66,6 тысячи квадратных метров, однако до конца текущего года планируется ввести еще более 80 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году туда переедут около трех тысяч жителей округа.

Всего же с момента запуска столичная программа реновации охватила5175 единиц ветхого жилья. Совокупно в новостройки должны переехать порядка миллиона москвичей. Согласно единому стандарту, в квартирах для граждан заранее устанавливаются мойки и плиты, осветительные приборы и сантехника.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о реализации программы реновации в Юго-восточном административном округе Москвы. Там с начала года расселили 55 старых домов, а 35 единиц ветхого жилья уже демонтировали. Совокупно за 9 месяцев 8,6 тысячи москвичей получили письма с предложениями новых квартир.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / 24 канал – украинские водители перекрыли дороги в польских городах

29.11 / Глава МИД Венгрии – Украина не получит от нас оружие, ведь это не приблизит наступление мира

29.11 / В деревне Алхимово возведут два многофункциональных центра

29.11 / В ТиНАО благоустроили территорию Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни

29.11 / Московские причалы подготовили к зиме

29.11 / Московские автобусы и электробусы готовят к зиме

29.11 / Во Всемирный день науки москвичей ждут в музеях ВДНХ

29.11 / Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

29.11 / Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

29.11 / Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика