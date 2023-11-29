«Глаза сирены», «Мартини мэйкап» и «стеклянная кожа»: тенденции зимнего макияжа в эпоху социальных сетей

Сегодня достаточно трудно говорить о сезонных тенденциях макияжа, не упоминая о самых “вирусных” образах в соцсетях: именно здесь больше, чем где-либо еще, рождаются или, по крайней мере, распространяются тенденции макияжа. Некоторые образы являются результатом популярности определенных техник макияжа, другие — “вирусного” распространения некоторых продуктов, а третьи вдохновлены образами звезд, а также самыми разнообразными поп-отсылками. В сегодняшней статье мы максимально подробно расскажем, как воспроизвести самые популярные образы макияжа из соцсетей этой зимы.

“Стеклянная кожа”

Базовый макияж лица, также называемый «стеклянная кожа», является сверхсияющим или, скорее, гиперсвечением. После многих лет, когда тональные основы всегда подразумевали матовый финиш, сегодня сияние кожи является основной тенденцией макияжа, что подтверждается “вирусными” видео в соцсетях.

Эта тенденция является результатом повального увлечения уходом за кожей, которое появилось во время пандемии: за счет более интенсивной обработки кожи увлажняющими ингредиентами макияж больше не призван «прятать» основу, а вместо этого должен делать ее еще ярче благодаря новым тональным кремам-сывороткам с ингредиентами, столь же полезными, как и крем. Эта тенденция также подходит для комбинированной/жирной кожи, склонной к блеску. В этом случае вам нужно матировать только Т-зону, самую центральную часть лица, и позволить остальным частям сиять, создавая контраст.

“Мартини мейкап”: мерцающий зеленый цвет идеален для вечеринок

Сейчас наблюдается настоящая эволюция макияжа Aperol Spritz, который господствовал летом в теплых оттенках оранжевого. Для зимы предпочтительным считается “Мартини мейкап”, вдохновленный цветами одного из самых любимых напитков с зеленой оливкой.

“Макияж мартини” – это прежде всего акцент на глаза. Вы наносите оливково-зеленые тени с более темной основой, которая становится мерцающей благодаря штрихами золота и серебра на подвижном веке. В качестве альтернативы вы можете сделать линию подводкой для глаз, а затем осветлить ее тенями для век или металлическими оливково-зелеными пигментами, смешанными с золотыми или серебряными. Это тенденция, которая очень хорошо сочетается с сезоном праздников, потому что цвета типичны для Нового года. Чтобы сделать макияж еще более праздничным, вы можете носить его с красными губами. Однако в соцсетях чаще встречаются образы с нюдовыми губами.

“Глаза сирены”: экстремальная подводка для глаз

Тенденция «глаза сирены» не собирается ослабевать. Чтобы сделать такой макияж, подводку нужно растянуть до виска, создавая лифтинг-эффект, приподнимающий взгляд.

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Кому подходит такой макияж? Прежде всего, он не для новичков и не для тех, кто хочет сделать быстрый макияж. Подводку для глаз никогда не бывает легко нанести, даже профессионалам. Потому что адаптировать линию к глазу — сложная задача, нужно учитывать естественность асимметрии. Стилисты рекомендуют рисовать небольшими штрихами, а затем соединять их. Если глаз очень опущен, следует прорисовать и нижнее веко.

Консилер для губ: макияж 2000-х

Многие стилисты возобновили использование консилера для губ в составе макияжа, который в середине 2000-х полюбили такие звезды, как Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Прежде чем наносить консилер на губы, рекомендуется хорошо поработать карандашом: прорисовать контур и растушевать его на губах, чтобы не потерять объем и четкость, а затем продолжить, нанося консилер пальцами.

Этот макияж нейтрализует губы, поэтому идеально подходит для смещения акцента на глаза. Вы должны знать, что консилер делает ваши зубы немного желтыми и может немного сушить их, поэтому лучше сначала использовать бальзамы для губ, чтобы смягчить текстуру. Наконец, вы можете использовать поверх блеск, даже просто немного в центре, особенно если у вас маленькие губы.

Естественный контуринг

Естественный контуринг является базовой техникой макияжа, позволяющей скульптурировать лицо максимально натурально. Это классическая техника макияжа, которой всегда обучали в соответствующих заведениях. Техника предполагает нанесение под тональную основу контурирующих текстур, таких как румяна и бронзер, чтобы подчеркнуть контуры и объемы лица естественным образом. Тональная основа, используемая сверху, должна быть очень нежной, а контурные текстуры должны быть объемными. Таким образом, игра света и тени, создаваемая макияжем, станет более деликатной и, следовательно, более естественной.

Длинные ресницы размера XXL

Этой зимой ресницы в моде будут очень длинные ресницы. Чтобы иметь такие, важно использовать как придающие объем и подкручивающие, так и удлиняющие туши. Как их правильно использовать?

Начните с самых крайних ресниц, нанося тушь у корней, и перемещайте щеточку, расширяя их наружу, чтобы создать эффект веера, расчесывая ресницы вверх, чтобы они все больше и больше изгибались.