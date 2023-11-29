 

Мария Захарова призывает к прекращению “дестабилизации Балканских стран со стороны НАТО”

29.11.2023, 13:50, Разное
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На последнем брифинге Министерства иностранных дел РФ официальный представитель Мария Захарова выразила серьезную обеспокоенность по поводу политики, направленной на дестабилизацию Балканских стран со стороны НАТО. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты и Европейский союз игнорируют нарушения прав косовских сербов, несмотря на свои постоянные заявления о поддержке демократических стандартов.

Захарова также отметила, что появление альянса НАТО на Балканах всегда сопровождается гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Она выразила убеждение в деструктивной политике альянса, особенно в свете недавнего турне генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, по региону. Министерство иностранных дел РФ требует, чтобы НАТО немедленно прекратила свое вмешательство в регион и прекратила создание новых разделительных линий.


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