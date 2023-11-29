Мария Захарова призывает к прекращению “дестабилизации Балканских стран со стороны НАТО”

На последнем брифинге Министерства иностранных дел РФ официальный представитель Мария Захарова выразила серьезную обеспокоенность по поводу политики, направленной на дестабилизацию Балканских стран со стороны НАТО. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты и Европейский союз игнорируют нарушения прав косовских сербов, несмотря на свои постоянные заявления о поддержке демократических стандартов.

Захарова также отметила, что появление альянса НАТО на Балканах всегда сопровождается гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Она выразила убеждение в деструктивной политике альянса, особенно в свете недавнего турне генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, по региону. Министерство иностранных дел РФ требует, чтобы НАТО немедленно прекратила свое вмешательство в регион и прекратила создание новых разделительных линий.