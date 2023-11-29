Тарасова прокомментировала желание Морозова и Еременко получить другое спортивное гражданство

Тарасова подчеркнула, что желание этой танцевальной пары представляется логичным шагом. Она выразила сожаление о возможной потере такой талантливой пары, но признала, что они давно думали об этом шаге.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что Морозов и Еременко в течение полугода рассматривают возможность перейти в французскую сборную. По информации РИА Новости, они планируют тренироваться в США под руководством Николая Морозова, который является отцом партнерши Аннабель и также является тренером и хореографом.

Аннабель Морозов, 22 года, имеет российское, французское и американское гражданство. Она выступает в паре с Игорем Еременко с февраля 2023 года.