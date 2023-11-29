 

В новом синематографе «Русский визион» размещён юбилейный выпуск журнала «Известия Российской империи»

29.11.2023, 13:33, Разное
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Уже три года еженощно выходит любимая передача всех русских людей – «Известия Российской империи», в которой бояре, приказные и служивые люди как на духу рассказывают народу о жизни нашей Великой страны.

Тем радостнее стал для подданных Его Императорского величества размещение в новом сетевом синематографе «Русский визион» тысячного выпуска «Известий», посвящённого достижениям Империи в экономике, культуре и доминированию Москвы во всём мире.

«После того, как либеральная скверна была искоренена на Руси, жизнь природных русских людей наладилась, об этом мы и рассказываем в нашей ежедневной хронике. Отрадно, что теперь у нас есть не богопротивный YouTube, а наш православный «Русвизион», правильный и проверенный», – сказал глава Культурного приказа боярин Дугин.

За первые сутки запуска «Русского визиона» новый синематограф посетило около миллиона человек. Это говорит не только о сознательности русских людей, но и лишний раз подтверждает, что народ ценит блага, которыми его щедро одаривает Хозяин Земли Русской Император Владимир.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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