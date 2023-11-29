Как носить зимой теплый свитер и не выглядеть полнее: стильные фишки и модные хитрости

Когда наступает зима, шерстяные свитера становятся неотъемлемой частью гардероба. Однако найти правильный баланс между комфортом и стилем может быть непросто. Очень важно правильно подобрать свитер, чтобы не выглядеть полнее, чем есть на самом деле, при его носке. Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать наряд, который будет выглядеть стильно и модно.

Как носить зимой шерстяной свитер и не выглядеть полнее?

Стоит выбирать приталенный шерстяной свитер и комбинирует его вместе с водолазкой. Это поможет выглядеть более стройно.

Можно немного поэкспериментировать, надев тонкий шерстяной свитер под структурированную куртку. Эта комбинация добавит объемности наряду, не перегружая силуэт.

Можно выбрать свитер оверсайз, но при этом важно его правильно комбинировать. Лучше всего сочетать его с более узкой одеждой, например, с леггинсами или джинсами скинни, чтобы сбалансировать объем.

Укороченный свитер с короткой юбкой-миди или плиссированной юбкой придает женственный и современный вид, не добавляя лишнего объема.

Стоит выбирать однотонный наряд. Шерстяной свитер того же цвета, что и брюки или юбка, создает непрерывную визуальную линию, создавая иллюзию более обтекаемого силуэта.

Можно надеть тонкий ремень поверх шерстяного свитера, чтобы обозначить талию. Этот метод идеально подходит для более свободных нарядов и помогает подчеркнуть фигуру.

Стоит выбирать свитера с вертикальным или диагональным узором, удлиняющим силуэт. Тонкие полосы или линейные узоры — отличные варианты.

Чтобы создать визуальный баланс, нужно компенсировать естественность и мягкость шерстяного свитера более структурированными деталями, такими как приталенный пиджак или юбка-карандаш. Стоит немного поэкспериментировать с этими образами, чтобы выглядеть элегантно и выгодно в холодные дни, всегда сохраняя идеальный баланс комфорта и стиля.

Вот несколько стильных и модных вариантов свитеров, которые стоит добавить в свой гардероб этой зимой.

Свитер с высоким воротом

Свитер тонкой вязки с высоким воротником станет настоящим хитом этой зимы. Стоит сочетать его с прямыми брюками и ботильонами, чтобы визуально удлинить фигуру.

Свитер с пиджаком

Очень интересно и стильно выглядит свитер из тонкой шерсти вместе со структурированным пиджаком. Эта комбинация добавит объемности наряду, не добавляя объема силуэту.

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Свитер оверсайз

Просто отлично и очень стильно смотрится сочетание свитера оверсайз с атласной юбкой. Можно оставить плечо открытым, чтобы добиться более стильного и шикарного результата.

Укороченный свитер и юбка

Интересно и стильно выглядит сочетание укороченного свитера и короткой юбки. Такой наряд просто идеально подходит для создания элегантного зимнего образа.

Монохромный наряд

Шерстяной свитер того же цвета, что и брюки, поможет создать непрерывную визуальную линию, создавая иллюзию более стилизованного силуэта. Это поможет выглядеть более элегантно и утонченно.

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Заправить свитер в брюки

Еще одна хитрость экспертов моды — носить свитер заправленным в брюки и с поясом, чтобы подчеркнуть фигуру. Это поможет сделать внешний вид более элегантным.

Накинуть на плечи

Если хочется выглядеть стильно, модно и эффектно, то стоит просто накинуть свитер на плечи вместо шарфа. Этот тренд остается актуальным на протяжении длительного времени.

С открытыми плечами

Свитера с открытыми плечами являются самым настоящим трендом этого года. Такой наряд выглядит просто фантастически в сочетании с юбкой миди.

С джинсами с высокой посадкой

Если не хочется слишком сильно усложнять образ то можно просто скомбинировать шерстяной свитер вместе с модными джинсами с завышенной талией. При этом обувь можно выбрать как на каблуках, так и на плоском ходу.