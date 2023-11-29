Мнение: Неприятная правда о программистах

Читатель рассказывает, как безуспешно пытался уехать из Калининграда в Петербург. Цитирую из письма:

На поездах мы ездим крайне редко: либо как приключение для детей (как в этот раз), либо когда вынуждены (с Ростова, так как самолеты не летают). Предпочитаем самолёты, так как они и быстрее, и дешевле.

В РЖД есть личный кабинет, где, внеся данные своих попутчиков, можно быстро покупать билеты на всю семью. До текущего момента мы покупали билеты через кабинет только по [материковой] России.

Сейчас необходимо было купить билеты из Калининграда в Петербург. Мы заполнили все поля и получили сообщение “Не все поля заполнены”. Было очень странно, так как полей там очень мало — выбрать документ, тип билета (полный) и поставить галочку согласия.

Попыток было много, и на следующий день решил написать в поддержку. После пары вопросов в поддержке сказали, что на паспорт РФ купить билеты нельзя. Действительно, мы запамятовали. В общем, билеты были благополучно куплены на загранпаспорт.

Я программист, как раз сайты разрабатываю, и вижу, что ситуация ненормальная: кто-то недоработал оповещение в системе проверки введённых пользователем данных.

Можно решить проблему, добавив всего одну строчку кода, типа такой:

if (client->document->isNotForeign()) throw new DomainException(‘Нужен загран паспорт’)

Я написал в поддержку, чтобы проверили систему валидации, а то это ненормально, когда вместо того, чтобы автоматически сообщать клиенту, что он не тот документ указал, надо обращаться в поддержку.

И знаете, что мне ответили?

«После заполнения данных пассажира при оформлении билетов в Калининградскую область, необходимо проставить чек-бокс “Подтверждаю, что с правилами транзита я ознакомлен”, перед подтверждением рекомендуется перейти по ссылки (Пассажирам — Правила — О проезде в Калининградскую область) и ознакомится с полными правилами в которых также предоставлена информация о документа необходимых для пересечения границы».

То есть читайте правила, законы, конституцию и т.п.

Правила мы и так знали, давно не ездили через вражеские государства, вот и забыли.

Кстати, по поводу цены. Если бы полетели на самолете, то по акции (на эти дни были билеты) купили бы почти в 2 раза дешевле, чем на поезд.

Замечу на это следующее.

Первое. РЖД последние 100 лет вообще не думает о комфорте пассажиров, иначе давно бы уже сделало вагоны с нормальными койками. Даже в новых вагонах койки только укороченные, то есть для пассажиров с ростом до 170 сантиметров. Чёткий показатель «клиентоориентированности» РЖД. Железная дорога — это про перевозку грузов, стратегическую переброску войск и так далее. Идти навстречу пассажирам, которые настроены получить от поездки удовольствие, РЖД пытается, но только косметически, чтобы не напрягаться для слишком сильно. К примеру, установить вай-фай в поезде — да, а сделать так, чтобы интернет стабильно работал между станциями — уже нет.

Второе. Очевидные баги не являются секретом для программистов — они постоянно получают жалобы от пользователей, да и тестировщики тоже указывают им на явные недоработки. Просто в подавляющем большинстве компаний мелкие баги править не принято. Если программа работает хоть как-то, считается, что и так сойдёт. Потому что на разработку новых функций руководство выделяет деньги охотно, а на исправление багов время и деньги отводят по остаточному принципу. Вот и получается, что какой-нибудь «Поезд Деда Мороза» или «Клуб Путешественников», разные маркетинговые системы бонусов и акций, программисты РЖД делают, а мелкие баги типа того, на который сослался читатель, не правят. Хотя, как верно указывает читатель, проблема серьёзная, и проблему действительно можно было бы решить при помощи одного дешёвого костыля.

Кто тут виноват, и можно ли как-то изменить ситуацию — вопрос отдельный. Однако если вы видите, например, в Экселе, досадные проблемы с распознаванием даты или с обрезанием длинных чисел, вы обычно можете смело сделать два предположения:

1. Программисты Микрософта давно уже знают про этот баг.

2. Им всё равно.