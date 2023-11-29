 

Создатели “Мира танков” анонсировали разработку новой российской AAA-игры на $25-30 млн

29.11.2023, 12:40, Разное
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Студия Lesta Games, обладающая авторскими правами на “World of Tanks” в России, объявила о начале разработки новой онлайн-игры на мощном движке Unreal Engine 5. Информация о проекте поступила от Forbes.

Разработка этой игры ведется в московском офисе Lesta Games, а ее бюджет оценивается в $25-30 млн, что составляет примерно 2,2–2,7 млрд рублей по курсу на 29 ноября 2023 года.

На данный момент мало известно о самой игре. Операционный директор “Мира танков” Борис Синицкий поделился лишь некоторыми деталями, утверждая, что проект будет многопользовательским и не связан с темой танков. Также стоит отметить, что это будет первой игрой Lesta Games, созданной на движке Unreal Engine 5.

Пока нет информации о возможных сроках выхода этой игры.

Lesta Games известна своими онлайн-играми, такими как “Мир танков,” “Мир кораблей” и “Tanks Blitz,” доступными на ПК и смартфонах. С конца прошлого года компания развивает и поддерживает эти проекты на территории РФ и Белоруссии. Права на эти игры перешли к Lesta Games после разделения бизнеса с Wargaming. Последняя продолжает развивать эти игры под своими оригинальными названиями — “World of Tanks,” “World of Tanks Blitz” и “World of Warships” — за пределами РФ и Белоруссии.


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