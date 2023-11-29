Во Всемирный день науки москвичей ждут в музеях ВДНХ

Музейный город ВДНХ состоит из 20 с лишним выставочных пространств, на которых представлены не только классические, но и мультимедийные экспозиции. Масштабный комплекс является самым большим объединением музеев в мире.

Кроме того, сам ВДНХ объединяет на огромной территории 49 объектов культурного наследия, среди которых – павильоны, скульптурные композиции и исторические фонтаны. Площадь главного выставочного комплекса России превышает 325 гектаров.

10 ноября, во Всемирный день науки, жителей и гостей столицы приглашают в музеи ВДНХ, чтобы рассказать об истории нашей страны в мельчайших подробностях, а также познакомить с важнейшими достижениями в науке, промышленности и искусстве.

Как используется атомная энергетика в гражданских отраслях, как создаются вакцины как утроена кабина самолета, как человечество изучает космос, каких животных можно встретить в России – ответы на эти и другие вопросы получат все желающие.

К примеру, в павильоне №34 действует крупнейший в стране музей космонавтики. Там можно посмотреть на макеты летательных аппаратов и даже узнать прогноз футурологов относительно будущего космической отрасли.

Кроме того, в центре можно изучить легендарные отечественные самолеты. Гости увидят биплан У-2, сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, самый большой в мире турбовинтовой транспортник Ан-22, первый советский пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибию Бе-200, модель кабины современного российского авиалайнера МС-21 и другие экспонаты.

Новый павильон “Атом” является самым крупным в России профильным выставочно-просветительским комплексом. Его посетителям расскажут об истории ядерной эпохи и современных достижениях науки.

Любителей природы ждут в павильоне №29. В экологическим центре регулярно проходят лекции, фестивали, выставки и мастер-классы. Посетители смогут подробнее узнать о флоре нашей страны.

Музей “Биотех” поведает всем желающим об успехах одного из передовых направлений мировой науки. В частности, гости смогут потрогать материалы, произведенные с помощью современных технологий. А еще им расскажут о вакцинах.

Выставка “12 признаков живого” будет интересна тем, кто хочет узнать о строении скелетов животных. Также посетителям покажут редкие минералы и растения.