Когда покупать квартиру?

Цены на квартиры в Москве зависят от разных факторов. К примеру, если заглянуть на Циан, то можно подыскать наиболее подходящий вариант по доступной цене. К тому же, он будет соответствовать и другим требованиям.

Современный рынок жилья наполнен разнообразными предложениями. На цену влияет не только расположение квартиры, планировка, состояние и развитие инфраструктуры, но и сезонность. Специалисты рекомендуют учитывать ситуацию на рынке в текущий момент и смотреть прогнозы.

Что касается сезонности, то ее игнорировать не стоит. Каждый период по-своему влияет на цену. Конечно, желательно проконсультироваться со специалистами, и они посоветуют наиболее оптимальный период, когда недвижимость можно купит дешевле всего.

Среди экспертов бытует мнение, что самым благоприятным периодом можно считать зиму. Все дело в том, что в этот период выгодных предложений становится больше и выбирают есть из чего. К тому же, зимой мало кто решается на покупку и переезд.

Потенциальный покупатель может изучить разнообразные варианты и вычленить те, которые будут наиболее интересны. После новогодних праздников можно отправится осматривать понравившиеся варианты. Но такой вариант подходит тем, кто собирается покупать недвижимость за наличные. Если человек планирует оформить ипотеку, то лучше подождать до февраля, когда все начнет работать в полный рост.

Многие покупатели откладывают покупку недвижимости на весну. И это не самый плохой вариант, потому что цены начинают расти и нужно успеть до того, пока не повысится спрос.

Рост цен наблюдается примерно до начала лета. Многие эксперты уверены, что весной не стоит приобретать недвижимость и немного подождать. Но есть и противоположное мнение, которое говорит о том, что именно весной проще всего найти вариант, который будет соответствовать всем заявленным критериям.

Лето – период отпусков и затишья на рынке недвижимости. Далеко не все покупатели готовы отложить свой отдых и заняться переездом. Вариантов на рынке масса, но цены падают. Спрос тоже уменьшается и если хочется найти выгодный вариант, то стоит приобретать квартиру именно летом.

С началом осени спрос на недвижимость немного вырастит. Поднимутся и цены, но не так, как весной. Если немного подождать, то можно приобрести квартиру с неплохой скидкой, еще и бонусы получить.

Приобретая квартиру, стоит обращать внимание на многочисленные критерии. Не стоит думать, что сезонность – это просто слова. На этот критерий также стоит обратить внимание, т.к. он играет далеко не последнюю роль. При правильном подходе можно приобрести квартиру своей мечты с минимальными вложениями и за чисто символическую сумму.