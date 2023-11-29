Мнение: Путин и шторм в Сочи

Президент России Владимир Путин, оказывается, планировал принять участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября не по видеосвязи, а лично. Но президентские планы испортила стихия, обрушившаяся в том числе и на Сочи.

Недоумеваю, как так получилось, что 27 ноября президент принял в Кремле главу ВТБ Андрея Костина.

А после встречи с банкиром Путин, выходит, тут же улетел в Сочи? Чтобы отдохнув полдня, 28-го снова вернуться в Москву?

Почему никто не предупредил президента России, что в Сочи 27-го ноября уже бушевал шторм? Хотя о стихийном бедствии ему вроде бы доложили… И выходит, что президентский самолет приземлился в Сочи уже во время шторма… А если бы с самолетом случилось непоправимое?

Похоже, что кто-то очень сильно подставился, не отговорив президента России от полета в Сочи.

Или я не прав? Путин – добрый? Он уже простил и синоптиков, и тех, кто подверг жизнь главы государства неоправданному смертельному риску?



Фотографии Сочи после шторма отсюда

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