 

Соцопрос: россияне скучают по Анатолию Чубайсу и ждут, что он вернётся

29.11.2023, 11:33, Разное
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Социальный опрос, проведённый в 16 городах России, позволил выявить человека, по которому россияне скучают больше всего.

Оказывается, всех расстраивает вовсе эмиграция не Аллы Пугачёвой или Константина Богомолова. Главной «потерей» стал бывший глава «Роснано» и «Интер РАО», знаменитый реформатор Анатолий Чубайс.

Невзрачный потёртый пиджак, галифе и прищуренный взгляд – таким запомнили россияне человека, подарившего им рыночную экономику. Именно его отъезд стал для многих не просто неожиданностью, но и большой личной потерей. 72% опрошенных лелеют мечту о том, что однажды Чубайс вернётся и вновь займёт высокие, материально ответственные посты.

– Как говорил ещё Иисус: «Кому какое дело до совершенства? Даже луна не идеальна, она полна кратеров». И пусть Анатолий Чубайс тоже не идеален, но люди его любят. Мы все его любим, – признаётся один из опрошенных.

– Отъезд Анатолия Борисовича был поспешным и даже паническим шагом, но одна-единственная ошибка никогда не затмит и не перечеркнёт его блистательный управленческий путь. В городах, весях и сёлах нашей страны останутся всегда ему рады, – говорит ещё один случайный прохожий, поучаствовавший в опросе. – И я верю, верю, что однажды будет весна, когда ветер гонит последние оттаявшие льдинки по нашим лазурным рекам, и вместе с ними вдоль селений волной прокатится счастливый, залихватский смех – побегут мальчонки-почтальоны, размахивая фуражками, и будут звонко кричать во всю округу: «Чубайс вернулся!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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