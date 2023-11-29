 

Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

29.11.2023, 11:15, Новости дня
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Цифровой портал “Активный гражданин” действует в российской столице с 2014 года. За это время там прошло более шести тысяч голосований, а более 500 из них были посвящены вопросам благоустройства городских общественных пространств.

Всего за девять лет существования пользователями сайта и мобильного приложения стали более 6,5 миллиона человек. Они непосредственно участвуют в обсуждении вопросов, связанных с жизнедеятельностью многомиллионного мегаполиса.

Со своей стороны власти города учитывают мнение москвичей при принятии решений. К примеру, активные граждане оценили проекты создания и обновления парков, скверов и улиц, площадок для занятий спортом, зон отдыха.

Совокупно удалось создать более 13,8 миллиона мнений по вопросам благоустройства городских общественных пространств. Например, в 2020 году москвичи поддержали проект обновления парка Северного речного вокзала, а позже большинство пользователей оценило на отлично работу властей.

Общественное пространство на месте пустыря на Ходынском поле также появилось благодаря поддержке активных граждан. А в 2021 году москвичи поддержали проект обновления участков парка “Яуза” вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы.

По итогам голосования на портале “Активный гражданин” было принято решение о благоустройстве территории у главного входа на ВДНХ. Также власти привели в порядок переулки Арбата и Хамовников с учетом мнения пользователей цифровой площадки.

Кроме того, горожане отдали голоса за концепцию обновления Москвы-реки, комплексное развитие Нагатинской поймы, благоустройство нового
входа в Парк Горького, за идею экологической реабилитации Щукинского
парка и Всехсвятской рощи и другие важные проекты.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что активные граждане оценили новые площадки для выгула собак. В опросе приняли участие более 260 тысяч москвичей. Три четверти участников высоко оценили идею и ее реализацию.

Также горожане могли оценить конкретные площадки в конкретных округах столицы. Наиболее активными гражданами оказались жители ВАО.


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