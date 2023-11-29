 

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

29.11.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Силы противовоздушной обороны в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в районе падения обломков нет. На место прибыли специалисты экстренных служб.

На прошлой неделе летевший к Москве беспилотник уничтожили в районе Электростали.

В ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

29.11 / На нескольких улицах Москвы поменяли разметку

29.11 / К концу года у станции метро “Говорово” откроют дорогу-связку

29.11 / Французским евреям приходится скрывать имена на фоне бытового антисемитизма

29.11 / Индия увеличит импорт коксующегося угля из России

29.11 / Ёлки и рождественские огни зажглись от Лондона до Великого Устюга

29.11 / Неудачи ВСУ и перспектива затягивания конфликта ввергают украинцев в тоску и отчаяние

29.11 / Вслед за поляками перекрыть границу с Украиной пригрозили словацкие дальнобойщики

29.11 / Снежный хаос вынудил многих немцев заночевать в машинах и даже школах

29.11 / Высокопоставленный сотрудник Пентагона оказался замешан в торговле людьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика