В Киеве ЛГБТ-активисты по ошибке вышли с флагами Еврейской автономной области

Служба безопасности Украины расследует инцидент, произошедший во время мероприятия международной организации «ЛГБТ» (внесена в список экстремистских и террористических) на Крещатике в Киеве.

Вместо экстремистских знамён порядка 30 участников акции вышли с флагами Еврейской автономной области Российской Федерации.

Первые несколько часов полиция не замечала подвоха, но наиболее бдительные жители соседних домов начали сигнализировать в органы. Правоохранители сначала начали отнимать у людей запрещённые флаги российского региона, но быстро запутались. Вдобавок демонстранты оказывали яростное сопротивление и называли полицейских гомофобами.

Позже выяснилось, что некоторые участники знали, что несут флаги ЕАО, но сделали это умышленно в поддержку военной операции Израиля в Газе. Двое посчитали вариант с белым фоном и промежутками между полосами «более стильным». Ещё несколько десятков настаивают: они искренне верили, что это флаги ЛГБТ. Остальные признались, что участвовали в мероприятии за деньги и им всё равно, с каким флагом выходить.

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