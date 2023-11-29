 

Уголовное дело возбуждено против организатора незаконного игорного заведения на Камчатке

29.11.2023, 9:10, Разное
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Следователи на Камчатке начали расследование в отношении 25-летнего местного жителя, который создал незаконное игорное заведение в столице региона. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю. Уголовное дело было возбуждено по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконной организацией и проведением азартных игр.

Мужчина открыл этот игорный зал в текущем году, а для этого он арендовал нежилое помещение в районе Петропавловского шоссе в Петропавловске-Камчатском. Он сам выступал в роли оператора зала и предлагал посетителям игры, используя игровое оборудование и интернет. Гостям предоставлялись компьютеры, подключенные к виртуальным азартным играм в сети. В случае проигрыша деньги игроков направлялись в доход заведения.


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