Уголовное дело возбуждено против организатора незаконного игорного заведения на Камчатке

Следователи на Камчатке начали расследование в отношении 25-летнего местного жителя, который создал незаконное игорное заведение в столице региона. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю. Уголовное дело было возбуждено по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконной организацией и проведением азартных игр.

Мужчина открыл этот игорный зал в текущем году, а для этого он арендовал нежилое помещение в районе Петропавловского шоссе в Петропавловске-Камчатском. Он сам выступал в роли оператора зала и предлагал посетителям игры, используя игровое оборудование и интернет. Гостям предоставлялись компьютеры, подключенные к виртуальным азартным играм в сети. В случае проигрыша деньги игроков направлялись в доход заведения.