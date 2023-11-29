 

Французским евреям приходится скрывать имена на фоне бытового антисемитизма

29.11.2023, 8:49, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Французским евреям приходится скрывать свои имена из опасений дискриминации со стороны курьеров, таксистов, парикмахеров и других работников сферы услуг, пишет Le Figaro. По свидетельствам очевидцев, после обострения израильско-палестинского конфликта людей с еврейскими именами всё чаще отказываются обслуживать, оскорбляют или даже применяют к ним физическое насилие.


AP

Из-за дискриминации со стороны водителей или курьеров некоторым французским евреям приходится менять свои учётные данные на платформах или удалять имена с почтовых ящиков, пишет Le Figaro. По словам одной из собеседниц издания, «когда твоя фамилия Леви или Коэн, в данный момент тебе лучше взять псевдоним». Как передаёт издание, с 7 октября этого года в стране было совершено 1500 антисемитских актов.

Согласно опросу, проведённому в январе 2022 года, определение себя как еврея в общественном месте во Франции является фактором риска и возможность подвергнуться агрессии. 74% французов еврейского вероисповедания или культуры говорят, что они хотя бы однажды сталкивались с антисемитским поведением, от насмешек до физических нападок. 48% опрошенных иногда не рискуют говорить, что они евреи, а 55% родителей просят своих детей не носить никаких отличительных знаков.

Яэль из департамента Сен-Сент-Дени рассказывает, что стала сталкиваться с отказом в обслуживании в парикмахерской, куда ходила более трёх лет, после смены владельцев заведения. По её словам, при личной встрече хозяйка салона заявила:  «Я не смогу делать тебе причёску, потому что я поддерживаю Палестину, а ты еврейка».

Через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль семья, прибывшая из Тель-Авива, получила отказ от водителя такси в аэропорту Орли. «Грязный еврей! Если бы я взял тебя, я бы перерезал горло тебе, твоей жене и твоим детям», — заявил таксист отцу семейства. Из-за «страха возмездия» семья отказалась подавать заявление в полицию. С отказом в обслуживании, оскорблениями или несправедливым отношением на почве антисемитизма сталкиваются и другие пользователи такси и служб доставки.

Газете Figaro также стало известно о незаконном лишении свободы и избиении евреев водителем трансферного сервиса. Один из пострадавших признался, что также не стал обращаться в правоохранительные органы, так как его обидчик располагал семи его личными данными.

Инциденты случаются и на почте, особенно когда речь идёт об отправке посылок в Израиль. «Они часто прибывают очень долгое время спустя, иногда в плачевном состоянии, с зачёркнутым словом «Израиль», заменённым на слово «Палестина», — свидетельствует парижанка Ребекка. По её словам, часто посылки и письма, отправленные в Израиль, и вовсе не доходят до адресатов.


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