 

Индия увеличит импорт коксующегося угля из России

29.11.2023, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сокращение поставок из Австралии и высокие цены на коксующийся уголь подтолкнули Индию увеличить закупку более дешёвого российского сырья, пишет Reuters. Дополнительным стимулом для индийских сталелитейных компаний стали обещания поставщиков предоставить скидку и возможность оплаты в рупиях.


AP

Индия нарастит поставки российского коксующегося угля из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, пишет Reuters со ссылкой на три правительственных источника и руководителя отрасли.

Как напоминает издание, Индия занимает второе место среди крупнейших производителей сырой стали. Ключевым материалом для этой отрасли является коксующийся уголь. Обычно более половины необходимого объёма в 70 миллионов тонн Индия закупала в Австралии, однако в последнее время наблюдаются проблемы с поставками. Кроме того, в прошлом месяце цены подскочили на 50% до $350 за метрическую тонну из-за простоев для техобслуживания, низких поставок из Квинсленда и замедления железнодорожных перевозок.

Два источника в правительстве рассказали Reuters, что Австралия заверила индийских партнёров в стабильных поставках, однако те стремятся диверсифицировать свой импорт. В прошлом году сталелитейные заводы попытались увеличить закупки угля в России, но тогда этому помешали жёсткие экономические санкции. Теперь же покупатели и поставщики наладили платёжный механизм, что позволит заводам закупать больше коксующегося угля.

В статье отмечается, что импорт из РФ обходится дешевле, а некоторые поставщики готовы ещё больше снизить цены. Скидки и платежи в рупиях стали дополнительным стимулом для государственных сталелитейных компаний Индии — так, Steel Authority of India (SAIL) ожидает в декабре четыре поставки по 75 тыс. тонн российского сырья.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

29.11 / Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

29.11 / На нескольких улицах Москвы поменяли разметку

29.11 / К концу года у станции метро “Говорово” откроют дорогу-связку

29.11 / Французским евреям приходится скрывать имена на фоне бытового антисемитизма

29.11 / Ёлки и рождественские огни зажглись от Лондона до Великого Устюга

29.11 / Неудачи ВСУ и перспектива затягивания конфликта ввергают украинцев в тоску и отчаяние

29.11 / Вслед за поляками перекрыть границу с Украиной пригрозили словацкие дальнобойщики

29.11 / Снежный хаос вынудил многих немцев заночевать в машинах и даже школах

29.11 / Высокопоставленный сотрудник Пентагона оказался замешан в торговле людьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика