 

Ёлки и рождественские огни зажглись от Лондона до Великого Устюга

29.11.2023, 6:25, Новости дня
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В разных городах мира зажглись новогодние и рождественские огни. Как передаёт NTD, на Риджент-стрит, одной из самых оживлённых улиц британской столицы, поселились рождественские ангелы. В датском Копенгагене рождественское настроение задают сады Тиволи. А Париж открыл праздничный сезон иллюминацией на Елисейских полях.

Рождественские и новогодние огни зажглись в разных городах мира.

Это Лондон. Здесь на Риджент-стрит, одной из самых оживлённых улиц британской столицы, поселились рождественские ангелы. Эту улицу освещают каждый год, начиная с 1954-го. В этом году инсталляция включает 50 ангелоподобных «духов Рождества».

Расположенная неподалеку Карнаби-стрит выбрала для своей иллюминации космическую тему. Над улицей висят гигантские светящиеся планеты и туманности.

А Оксфорд-стрит, самая оживлённая торговая улица Лондона, украшена простым узором из тысяч светящихся звёзд.

Знаменитый магазин игрушек Hamleys на Риджент-стрит открыл собственный сезон музыкальным шоу и демонстрацией ёлок в стиле Гарри Поттера.

А это Россия, Вологодская область. Каждый год в середине ноября Дед Мороз празднует свой день рождения среди заснеженных лесов под Великим Устюгом. Празднование завершается зажжением новогодней ёлки и фейерверком.

В датском Копенгагене рождественское настроение задают сады Тиволи. Парку развлечений недавно исполнилось 180 лет. Для многих горожан прогулки по его сверкающим садам стали праздничной традицией. Правда, здесь не обошлось без курьёзов: огни рождественской ёлки не зажглись в нужный момент. Но зрителей это только развеселило.

Париж открыл праздничный сезон иллюминацией на Елисейских полях. За зажжением огней по традиции наблюдали тысячи туристов и местных жителей.

А это Мадрид. Здесь зажгли впечатляющие 12 миллионов светодиодных лампочек. Церемонию возглавил мэр испанской столицы. Над центральной площадью Пуэрта-дель-Соль, где собралось 12 тысяч человек, также запускали фейерверки. Огни будут освещать центр города каждую ночь до 7 января.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2023 года.


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