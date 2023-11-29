 

Мнение: Многодетность – норма жизни!

29.11.2023, 6:05, Разное
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РБК. Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

Зловредный проф. Соловей недавно написал, что “после своей смерти Путин очень сильно поглупел” – и, хотя я до сих пор никак не могу поверить в его “теорию двойников”, что-то в теориях Соловья определенно есть. Например, трудно не заметить, что в ноябре количество откровенно кринжовых высказываний у Нацлидера было каким-то зашкаливающим. Как и вот это последнее, про многодетность.

На “многодетности” у сборища диких старцев, называемых российским правительством, похоже, какой-то реальный бзик. Все лето они с неграми из Африки братались, а всю осень посвятили пропаганде деторождения; чем займутся зимой – уже страшно представить. Хотя – какое, к черту, деторождение в лодке, идущей ко дну? О чем они думают?! В стране – инфляция, девальвация, война со всем миром, полная потеря перспектив, страна в полной экономической блокаде, выброшена из мировой культуры, спорта, науки. Вопрос “что делать” стоит остро как никогда. Какой ответ “отцов нации”?

Идите детей рожайте!

Ну-ну. 7-8 штук будет в самый раз, значит? Я глянул, какова рождаемость в России сейчас. Оказывается – 1,58 ребенка на семью, то есть оптимистичный Нацлидер хочет поднять ее раз этак в 5. Но он не только оптимист, но и волшебным образом еще и реалист: в той же речи печально констатировал, что «преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег — социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ». Другими словами – согласился, что деньгами рождаемость стимулировать бесполезно, и призвал поднимать ее “так”, бесплатно. Чисто на морально-волевых. Любо!

А в плане помощи для 5-кратного роста рождаемости государство все ж подсобит как может – аборты запретит. Что ж, интересный план. Чувствуется интеллектуальная мощь его авторов.

Не раскрывается, правда, главное – ЗАЧЕМ. Будет у российских женщин по 8 детей – что с ними будет делать вечный Путин? Хотя мы все знаем, что.

Источник: Размышления вольного социолога


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