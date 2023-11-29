NCL: семь привычек, снижающих риск развития многих видов рака

Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Университет Ньюкасла, существует семь основных привычек, позволяющих минимизировать риски развития онкологических заболеваний.

В данном случае речь идет о выполнении физических упражнений на регулярной основе, исключении из своего рациона алкоголя, сладких напитков и фастфуда, а также поддержании веса в рамках нормы. Кроме того, к числу здоровых привычек, которые в долгосрочной перспективе принесут пользу организму, относятся ограничение красного мяса и употребление в день не менее 30 граммов клетчатки, а также отказ от приема пищевых добавок, которые производители позиционируют как средства, обладающие противораковыми свойствами.

Еще одна рекомендация касается женщин и заключается в том, что риски развития многих видов рака можно снизить путем продолжения грудного вскармливания в течение шести месяцев после рождения ребенка.