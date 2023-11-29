Мнение: Мерзость

“…ведь мы должны понимать, что наши мальчики сражаются там, на линии огня, не за абстрактный патриотизм, а за «Аленький цветочек» Аксакова, за русское слово Александра Островского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, за столпов русского духа…” – Обращение участников секции «Классика и мы — будущее Русского мира» XXV Всемирного Русского Народного Собора.

Скоты чертовы. Уж Тургенева с Толстым в свое дерьмо бы не тащили, хватит им Сталина, Брежнева и любимого романа “Вечный зёв”.