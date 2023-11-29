 

Ученые обозначили новую причину вымирания динозавров

29.11.2023, 3:20, Разное
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Как сообщает научное издание Science Advances, причина вымирания динозавров, как отмечает международная группа ученых, представляющих Италию, Норвегию, Швецию, Великобританию, Соединенные Штаты и Канаду, заключается не только в метеоритном ударе, но и в массовых извержениях вулканов, приведших к изменениям климата.

Профессор Дон Бейкер из канадского Университета Макгилла, утверждает, что именно выброс серы в результате извержения вулканов мог привести к так называемой «вулканической зиме», уточнив, что в период жизни динозавров климат на Земле не отличался высокой степенью стабильности, в связи с чем «вулканическая зима» относилась к категории достаточно распространенных явлений.

Такие условия были неблагоприятны как для растений, так и для животных, включая динозавров, что в итоге, как отмечают исследователи, и «подготовило почву» для их полного вымирания.     


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